Нужна помощь по Опенкарту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки106 просмотров

Добрый день!

Ищу программиста знающего движок интернет магазина опенкарт ocstore_v1.5.1.3.

Умеющего как настраивать движок так и дорабатывать его и писать модули к нему.

С уважением, Екатерина!

Opencart
13 лет назад
Astra_R
41 год
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

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