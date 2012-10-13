Плагин для продажи файлов на Wordpress

Добрый день.

Мне нужен плагин для того, чтобы продавать файлы через сайт, сделанный на Wordpress.

Все очень просто из того, что мне нужно запрограммировать:

Суть такова - файлы будут закрыты фильтром по URL, при оплате в базу будет добавляться временная ссылка, которая должна позволять скачать напрямую файл с этого же хостинга, страница с аяксом для пивлекательности (загрузка начнется через 5, 4, 3, 2, 1 секунды или что-то вроде этого) и минимальная статистика - сколько раз скачали тот или иной файл + некоторые настройки плагина.

1) Возможность загружать / удалять / устанавливать свойства (период, цена, название) для файлов через админку Wordpress (имею в виду админку плагина) - полный список будет уточнен в процессе согласования.

2) Сделать фильтр URL файлов для того, чтобы поддерживать оплату. При нажатии на ссылку скачать файл пользователя перекидывает на страницу оплаты (к примеру, робокасса, это пока не важно), после оплаты, он попадает на страницу скачивания файла (как-нибудь с анимацией можно), причем в базу данных добавляется новая ссылка, которая будет активна какое-то время, которое можно задать в настройках плагина.

3) Интегрировать оплату через одну платежную систему (Робокасса или что-то более удобное / популярное).

Все достаточно просто, сделал бы сам, но времени не хватает. Цену и сроки готов обсудить, функционал - аналогично.

Присылайте заявки, свяжусь с каждым.