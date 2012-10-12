СБР клон

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок230 просмотров

Нужно разработать клон раздела СБР с сайта free-lance.ru на фреймворке CodeIgniter. ТЗ нету, так как весь функционал можно посмотреть по ссылке. Жду ваших предложений.

CodeIgniter
13 лет назад
milw0rm
Михаил 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tony1985
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
13 лет назад
$1000
45 дней
Человек взял депозит и пропал. Объявился через неделю, объяснил, что работал над "архитектурой". После того, как попросил отчёт, начал ссылаться на то, что у него всё в голове... Позже объяснил, что ждёт от нас часть шаблона для одного из разделов сайта и что не может начать работу без этой части... После долгих споров, я эту часть полностью исключил из ТЗ, тем самым облегчив задачу. Но и это не помогло ему начать работу.. В итоге до сегодняшнего дня ни ответа ни привета. Его скайп: pachaphp Почта: [email protected] Моб: 9857297053 Есть история переписки в скайпе. Держитесь подальше от таких работников.

Заявки фрилансеров

tony1985
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
13 лет назад