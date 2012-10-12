Программист компонентов Joomla

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Закрыт3 заявки78 просмотров

Требуется программист, который будет дорабатывать компоненты CMS Joomla.

Четко укажите в заявке, сколько хотите получать за час своей работы в денежном выражении.

Joomla
13 лет назад
Joomlao
Роман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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