Разработка сайта на Drupal

доброго дня,

есть макет сайта интернет-магазина в psd.

нужно сверстать шаблон под drupal и настроить магазин.

так же нужно будет еще решить 2 задачи по этому проекту, но после запуска.

если какие вопросы – пишите в асю 261049313, обсудим.

спасибо