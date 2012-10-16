Разработка сайта на Drupal

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок170 просмотров

доброго дня,

есть макет сайта интернет-магазина в psd.

нужно сверстать шаблон под drupal и настроить магазин.

так же нужно будет еще решить 2 задачи по этому проекту, но после запуска.

если какие вопросы – пишите в асю 261049313, обсудим.

спасибо

Drupal
13 лет назад
ikorimov
Коримов 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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