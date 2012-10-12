Подключить прайс-лист к интернет-магазину Opencard

«Парсер из XML в Mysql конкретных столбцов»

1. Написать считывание файла xml, и различение столбцов в файле.

2. Написать метод добавления в базу данных из файла.

3. Написать условия для добавления в БД данных.

4. Добавить только считывание колонок «Едет» «0» «1» «Опт.» «Наименование»

5. Колонки «Едет» «0» и «1» - обозначают наличие товара на складе(в магазине).

6. Сделать условие добавление по наименованию.

7. Сделать проверку соответствия модели перед добавление наличия и/или цены.

8. Если товара нет в наличии, то данный товар при парсенге убирается из ЯМЛ листа, если товар есть в наличии то данный товар добавляется в ямл лист

9. Сделать возможность добавить/убавить цифры или проценты к оптовым ценам на товары