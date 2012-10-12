Настроить сайт на OpenCard Бюджет 2500 руб Icq 613971230
Подключить прайс-лист к интернет-магазину Opencard
«Парсер из XML в Mysql конкретных столбцов»
1. Написать считывание файла xml, и различение столбцов в файле.
2. Написать метод добавления в базу данных из файла.
3. Написать условия для добавления в БД данных.
4. Добавить только считывание колонок «Едет» «0» «1» «Опт.» «Наименование»
5. Колонки «Едет» «0» и «1» - обозначают наличие товара на складе(в магазине).
6. Сделать условие добавление по наименованию.
7. Сделать проверку соответствия модели перед добавление наличия и/или цены.
8. Если товара нет в наличии, то данный товар при парсенге убирается из ЯМЛ листа, если товар есть в наличии то данный товар добавляется в ямл лист
9. Сделать возможность добавить/убавить цифры или проценты к оптовым ценам на товары
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