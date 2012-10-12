Разработчик WordPress

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Закрыт2 заявки109 просмотров

В харьковскую IT компанию срочно требуются Wordpress разработчик.

Требования:

- знания CMS Wordpress

- опыт в создании плагинов и виджетов для WP

- опыт в работе с WP E-commerce приветствуется

- навыки верстки приветствуются

Обязанности:

- разработка WP приложений различной сложности

Условия:

- гибкий график работ

- компенсационный пакет от $800

WordPress
13 лет назад
V1kingos
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров