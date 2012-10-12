Настроить сайт на OpenCard Бюджет 2500 руб Icq 613971230
Разработчик WordPress
В харьковскую IT компанию срочно требуются Wordpress разработчик.
Требования:
- знания CMS Wordpress
- опыт в создании плагинов и виджетов для WP
- опыт в работе с WP E-commerce приветствуется
- навыки верстки приветствуются
Обязанности:
- разработка WP приложений различной сложности
Условия:
- гибкий график работ
- компенсационный пакет от $800
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