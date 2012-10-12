Требуется php программист (CMS Drupal)

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки86 просмотров

Требуется php-программист, который хорошо знает CMS Drupal для работы над несколькими проектами, оплата сдельная (WMR). Требования к кандидатам: выполнение ТЗ качественно и в обещанные сроки.

DrupalPHP
13 лет назад
Sanches13
40 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка интернет-магазина на CMS 1C-Bitrix и 1С

    Интернет-магазину нужен человек (или студия), который займется доработкой интернет магазина на 1C-Bitrix и взаемообменом его с 1С Предприятие 8.2. Кратко о задании: - Работы по доработку сайта - ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внести изменения в готовый сайт на Bitrix

    Интернет-магазин на CMS Bitrix необходимо сделать возможным добавление уникальных title и мета тегов (текст тегов вносится в ручную) на страницы производителей http://www.v-iz.ru/supplier/supplier.php?ID=1216. Так же необходимо для страниц левого меню сделать возможным добавление текста сверху под ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Выполнение заданий для интернет-магазина на NetCat

    $100

    Нужен грамотный, креативный программист работающий с кодом netcat и имеющий опыт работы в создании интернет магазинов. Оперативно справляющийся с поставленными задачами, у которого нет выражений "не умею" или "не знаю". Суть работы такова: я высылаю ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш для сайта

    $50

    на сайт нужно вот такая флешка: http://osc4.template-help.com/wt_31395/index.html 1) картинки с меня ~5шт 2) нижнее меню стрелочки влево вправо 3) Nное кол-во кружечков, определится только как будут картинки... сами картинки являются ссылками ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Конструктор-генератор картинок из фона и текста

    Необходимо сделать конструктор-генератор картинок. Суть: добавляется текст, выбирается фон, на выходе картинка. При этом, при добавлении текста он должен автоматически переносится и меняться в размере в зависимости от заданной области ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать калькулятор транспортного сайта

    Требуется опытный программист под вордпресс для создания калькулятора транспортного сайта, взаимодействующего с различными условиями, с возможностью редактирования этих условий пользователем. Скайп: amiigo_rus83 Почта: [email protected]

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать онлайн заказ на сайте.

    Здравствуйте. Есть сайт. imperiataxi.ru Нужно реализовать возможность онлайн заказа с со страницы которые будут приходить сразу в программу. Вот как отписался разработчик о процедуре. Приветствую ! ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Установить MODX

    Нужно установить MODX. Есть вёрстка сайта, нужно установить CMS,идентично перенести контент с другого сайта(страниц 30 наверно). На сайте есть маленький калькулятор, функционал его можно перенести со старого сайта(просто вставить в новый дизайн). ...

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад