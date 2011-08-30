Флеш для сайта

на сайт нужно вот такая флешка:

http://osc4.template-help.com/wt_31395/index.html

1) картинки с меня ~5шт

2) нижнее меню стрелочки влево вправо

3) Nное кол-во кружечков, определится только как будут картинки... сами картинки являются ссылками на страницы сайта

интересует цена-время....

в идеале нужны исходные файлы, куда можно было бы вставить свои картинки (5-6 штук оптимально если б количество можно было редактировать), отредактировать время смены картинок, с текстовым описанием куда их вставлять, где изменять время.