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Доработка компонента VirtueMart под Joomla
Цель:
Доработка компонента VirtueMart под Joomla 2.5 с целью реализации возможности продажи электронных товаров (цифро-буквенные коды).
1.функционал по отнесению списка кодов (до 1000шт.) к одному товару.
2. Продажа цифро-буквенного кода
-Продажа через систему intellectmoney
3. Создание отчетов по продажам
Техническое задание:
Одна запись товара в учетной карточке относящейся к этому товару должна иметь возможность отнесения к ней большого количества цифро-буквенных кодов (длина поля не менее 255 символов) и соответствующих им ссылок на продукт (длина поля не менее 512 символов). То есть необходимо реализовать возможность многократной продажи одного наименования товара, но с разными кодами в каждой транзакции, при этом единожды проданный код должен помечаться в БД как проданный и в продажах более не участвует. Загрузка файлов с кодами (в формате CSV с разделителем записей задаваемым вручную при загрузке) должна осуществляться из карточки товара и привязываться к данному товару. Проданные коды должны иметь в базе данных соответствующий признак и не участвовать в продаже.
После того как покупатель нажимает на кнопку «Купить» и оплачивает электронный товар через систему электронных денег ему на почту (которую он указал при регистрации) отправляется соответствующий код активации в виде текстового файла в котором содержится сам код и ссылка где можно активировать купленный товар и скачать его полную цифровую версию (дистрибутив). Если по каким-то причинам письмо не дошло, то покупатель должен иметь возможность в своем кабинете повторно запросить это письмо, на почту или посмотреть его в личном кабинете.
Выборка уникального кода из карточки товара и отправка его покупателю должна выполняться только после получения подтверждения платежной системы о прохождении платежа. После отправки кода покупателю тот же скрипт должен, перед успешным завершением, проставить пометку кода об использовании в карточке товара.
Каждая отправка кода покупателю должна фиксироваться по времени и отражаться соответствующей записью в отчетах о продаже.
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