Установить форум на phpBB

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок122 просмотра

Установить форум на phpBB

поставить в шапку форума блок, куда можно добавить контекстную рекламу.

Сделать доступ к форуму только с разрешения модератора.

Остальные тонкости - при личной беседе

стоимость 500 рублей за проект

13 лет назад
kochetoff
Алекс 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров