Модуль для размещения новостей в группу ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки129 просмотров

Необходимо разработать модуль для постинга новостей в группу контакта. В настройках модуля указываем название группы, автора сообщений (от чьего имени будут посты) и реквизиты приложения (если нужно).

функция постинга vk_post(title, description, image, url)

пример вызова: vk_post('Заголовок', 'Описание', 'http://сайт/image.png', 'http://сайт/');

13 лет назад
andreybarantsev
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров