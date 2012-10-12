Имеется: интернет-магазин компьютерной техники на Opencart (релиз ocStore 1.5.3.1) Требуется: внедрить в админпанель форму упрощающую заполнение информации о товаре. Т.е при добавлении нового товара выводится форма, где из выпадающего списка выбираются ...
Доработка сайта на 1С-Битрикс
Нужен хороший спец для доработки сайта на 1С-Битрикс. Необходимо доработать языковые версии по-мелочи, а затем на основе этого сайта сделать еще 3 с другой структурой, но идентичным дизайном за отдельную стоимость. Вообще нужен специалист на постоянное сотрудничество. От Вас - оперативность и качество, от нас - своевременная оплата.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Необходим в форме с калькулятором сделать поле для емейла обязательным. Данные вышлю исполнителюВеб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Добро, соратникам! Мне необходим программист, создатель сайтов, работающий с 1С Битрикс. Задача: создать сайт по своим параметрам похожий на http://www.exist.ru/, с помощью http://auto.linemedia.ru/2.0/clients. Дизайн с меня, наполнение с заказчика. Прикиньте стоимость ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Приветствую уважаемых фрилансеров. Есть сайт: http://printellect.ru Мы сейчас работаем над его продвижением и столкнулись с некоторыми проблемами. Необходимы следующие вещи: 1. Выделение ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется сделать личный кабинет (без привязки к основному сайту). Основная цель лк – автоматизации заказов от дилеров и дистрибьюторов, оповещение, информационность о продукции. По дизайну: Придумывать ничего не нужно, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Разработать калькулятор доходности вкладаВеб-программирование14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Установить phpbb3 форум. Подобрать шаблон. Установить модуль изменения языков.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
и предоставить предложения по устранению некоторых недочетов. На сайте полно дублей типа: site.ru/page и site.ru/page.html, /index, /index.htm, site.ru/, site.ru/index.html site.ru с www и без и т.п. Необходимо получить четкие рекомендации ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Движок DLE. Требуется сделать оценку новостей через добавление комментариев: 1. Добавить к комментариям выпадающий список с параметрами: - Параметр по умолчанию "-" тире; - 10-ть параметров - цифры от 1 до ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Надо доделать чат livezilla четвертой версии (или предложить свой вариант чата) 1. сделать ярлык вызова оператора в стиле livetex (большой, красивый, чтобы на нем какая-нибудь штука двигалась для привлечения внимания) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад