Доработка сайта на 1С-Битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки111 просмотров

Нужен хороший спец для доработки сайта на 1С-Битрикс. Необходимо доработать языковые версии по-мелочи, а затем на основе этого сайта сделать еще 3 с другой структурой, но идентичным дизайном за отдельную стоимость. Вообще нужен специалист на постоянное сотрудничество. От Вас - оперативность и качество, от нас - своевременная оплата.

13 лет назад
anothermedia
Дмитрий 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов

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Нет заявок фрилансеров