Программирование сайта на Битрикс

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Закрыт4 заявки111 просмотров

Добро, соратникам!

Мне необходим программист, создатель сайтов, работающий с 1С Битрикс.

Задача: создать сайт по своим параметрам похожий на http://www.exist.ru/, с помощью http://auto.linemedia.ru/2.0/clients.

Дизайн с меня, наполнение с заказчика.

Прикиньте стоимость примерно.

13 лет назад
Fire_Gluk
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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