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Live чат на сайт поставить/переделать
Надо доделать чат livezilla четвертой версии (или предложить свой вариант чата)
1. сделать ярлык вызова оператора в стиле livetex (большой, красивый, чтобы на нем какая-нибудь штука двигалась для привлечения внимания)
2. сделать, чтобы открывалось окно чата (активные приглашения), большое, как у livetex.
3. это автоприглашение должно открываться не сразу, а через 30 секунд просмотра первой страницы,или через 10 (можно сразу), если он уже перешел на вторую страницу. третий раз можно показывать автоприглашение, если посетитель посетил 5 страниц и более или провел на сайте более 5 минут. если он его третий раз закрыл - то больше в этот день не показывать.
livezilla нравиться тем, что чат приходит сразу всем оператором, и в зависимости от вопроса его может принять тот оператор, по чьей это части. у livetex приглашения отправляются от имени конкретного оператора, и чат приходит ему, приходится переводить чат. +цена неадекватная.
хотя оформление конечно никакое. и у redhelper например можно видеть, что пользователь пишет, еще до отправки оператору. полезная функция
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