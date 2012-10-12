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Подправить меню категорий в магазине Simpla
Требуется специалист Simpla. Работы минут на 10. Суть проблемы: в данный момент меню подкатегорий и категорий выводится в index.tpl вручную, хотелось бы автоматизировать, но когда вставляем стандартный вызов, вложенность и стили теряются.
Прилагаю скрины, вот стандартный код вывода категорий:
{defun name=categories_tree categories=$categories}
{if $categories}
- {$c->name}
- {$c->name}
{foreach item=c from=$categories}
{if $category->category_id != $c->category_id}
{else}
{/if}
{*if in_array($category->category_id, $c->subcats_ids)*}
{fun name=categories_tree categories=$c->subcategories}
{*/if*}
{/foreach}
{/if}
{/defun}
rob1.png - сделано вручную, rob2.png - "при вставке кода"
нужно чтобы все функции автоматизированного дерева сохранились.
Выбранный исполнитель
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