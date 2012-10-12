Подправить меню категорий в магазине Simpla

$10
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Завершен2 заявки109 просмотров

Требуется специалист Simpla. Работы минут на 10. Суть проблемы: в данный момент меню подкатегорий и категорий выводится в index.tpl вручную, хотелось бы автоматизировать, но когда вставляем стандартный вызов, вложенность и стили теряются.

Прилагаю скрины, вот стандартный код вывода категорий:

{defun name=categories_tree categories=$categories}

{if $categories}

    {foreach item=c from=$categories}

    {if $category->category_id != $c->category_id}

  • {$c->name}

    • {else}

  • {$c->name}

    • {/if}

    {*if in_array($category->category_id, $c->subcats_ids)*}

    {fun name=categories_tree categories=$c->subcategories}

    {*/if*}

    {/foreach}

{/if}

{/defun}

rob1.png - сделано вручную, rob2.png - "при вставке кода"

нужно чтобы все функции автоматизированного дерева сохранились.

13 лет назад
trashpoland
Настя 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

phpprosmarty
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Сергей быстро и четко справился с работой. Буду сотрудничать.
Отличный работодатель! Ставит конкретные задачи, вовремя оплачивает. Рекомендую.

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phpprosmarty
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад