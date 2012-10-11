Программа для просмотра сайтов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок81 просмотр

Необходима програма, в которую добавляются домены, к каждому домену нужно прикрепить 1 файл с реферами и 1 файл sitemap. Также в программу нужно будет добавлять список прокси (500 штук) у которых примерно такой вид "ip-прокси:порт@логин:пароль" ну или как будет правильнее. Суть програмы в том что она должна взять первую проксю, с нее перейти на любую страницу из сайтмапа, при этом симулируя заход из источника, который указан в реферах, после чего сделать 6-10 переходов (рандомно, что бы не было подозрительно одинаковое количество просмотров) по сайту находясь на каждой странице от 60 до 180 секунд (рандомно, что бы не было подозрительно одинаковое время прибывания на странице). Количество добавляемых сайтов не должно ограничеватся. Если програма сможет работать в многопоточном режиме это будет огромным плюсом. В интернете много подобных программ, но нет такой которая бы обьеденяла все нужные функции. По этому, если программа будет написана на базе какой-то готовой - я не против.

13 лет назад
alexcreew1
Александр 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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