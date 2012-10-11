Необходимо реализовать сайт по обработке заявок пользователей. Основной функционал сайта – прохождение Заявки и отработка ее статуса. Сайт имеет простую верстку, нет горизонтальной резиновости. DHTML, jquery. ...
Программа для просмотра сайтов
Необходима програма, в которую добавляются домены, к каждому домену нужно прикрепить 1 файл с реферами и 1 файл sitemap. Также в программу нужно будет добавлять список прокси (500 штук) у которых примерно такой вид "ip-прокси:порт@логин:пароль" ну или как будет правильнее. Суть програмы в том что она должна взять первую проксю, с нее перейти на любую страницу из сайтмапа, при этом симулируя заход из источника, который указан в реферах, после чего сделать 6-10 переходов (рандомно, что бы не было подозрительно одинаковое количество просмотров) по сайту находясь на каждой странице от 60 до 180 секунд (рандомно, что бы не было подозрительно одинаковое время прибывания на странице). Количество добавляемых сайтов не должно ограничеватся. Если програма сможет работать в многопоточном режиме это будет огромным плюсом. В интернете много подобных программ, но нет такой которая бы обьеденяла все нужные функции. По этому, если программа будет написана на базе какой-то готовой - я не против.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Настроить карту google в проекте, подключить карточки данных к меткам на карте, проект на Ruby знать JS (native + jQuery) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Всем привет! Нужно чуть подпилить модуль-скроллинг (mod_vtem_carousel)! Модуль вращает статейки с джумлы! Сейчас он работает так: http://bilding-ufa(.)ru/test проекты вращает Хочу чтобы работал так: http://www.imufa(.)ru (в шапке), ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Мне нужен PHP-программист для создания модулей, внесения поправок в систему DataLife Engine. К примеру, сейчас мне нужно 3 модуля: 1. Калькулятор для сайта с произвольными параметрами: ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Пример: http://vizitka.com/printing/businesscards-templates Разработать, установить на сайт. Сайт самопись на пхп. Интересуют стоимость и сроки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $400
Требуется написать код админки для управления каталогами фирм, расположенными на разных хостингах. Создать парсер Желтых страниц, чтобы наполнить базу данных админки фирм. Создать скрипты каталога, которые будут размещать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Индивидуальные или команды. Опыт работы обязателен от 1 года. Минимум 5 реально работающих проектов в портфолио. Будьте готовы показать один из проектов изнутри или прислать примеры исходных кодов.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день на готовом сайте нужно доделать меню Слайдер товара и заказ Товара,одним кликом Бюджет обсуждается примерно 150$ Оплата строго после работыВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо переделать модуль к joomla в компонент. Модуль самописный, имеет три шаблона вывода данных. Всем желающим будет предварительно дан доступ к "life demo" модуля, чтобы посмотреть что и как он делает. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт имеет два раздела для посетителей: розничный – обычный интернет магазин и оптовый раздел, в котором оптовый клиент после авторизации имеет возможность составить заказ и в виде вложения в письмо отправить его нашему менеджеру. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад