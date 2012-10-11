Допилить модуль-скроллинг под джумлу

Всем привет!

Нужно чуть подпилить модуль-скроллинг (mod_vtem_carousel)!

Модуль вращает статейки с джумлы!

Сейчас он работает так: http://bilding-ufa(.)ru/test проекты вращает

Хочу чтобы работал так: http://www.imufa(.)ru (в шапке),

то есть медленно и не останавливаясь через каждый проект! В админке это не решить! Сам уже всё перерыл, файлы просмотрел от модуля, но чего-то никак не получалось сделать как нужно!

В админке модуля есть параметр scroll, то есть число проектов через которое он останавливает движением! Нужно эту опцию как-то убрать, чтобы он всегда был в медленно движении!

От вас сроки и цена!