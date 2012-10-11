Здравствуйте. Мне нужен PHP-программист для создания модулей, внесения поправок в систему DataLife Engine.

К примеру, сейчас мне нужно 3 модуля:

1. Калькулятор для сайта с произвольными параметрами:

Пример: http://www.atius.ru/collection/tseny/kalkulyator

Посетитель ставит флажки рядом с услугами и ценами, а все что отмечено - плюсуется и выдается итоговая сумма

2. Заказать пиццу. Подробное задание присутствует.

Есть сайт маленькой пиццерии. Раньше они принимали заявки на телефон, но сейчас хотят напрямую с сайта. Для этого нужно что-то типа Корзины + Отправить заказ. Заказ отправляется на почту.

3. Модуль «Статическая страница + картинка». Подробное задание присутствует.

Есть статическая страница с адресом STATIC.html, и другие страницы с адреами STATIC2 и STATIC3.html к примеру. Нужно создать модуль, который позволял бы показывать картинку PICTURE.jpg если мы находимся на странице STATIC3.html или PICTURE2.jpg, если на странице STATIC.html . Причем модуль должен быть с формой загрузки этой самой картинки.

В первую очередь я жду от вас разумных цен и сроков. Очень прошу учитывать, что я предлагаю постоянное и долговременное сотрудничество. Обычно заказов в месяц 5-6 штук. На первое время может быть даже будет больше, так как работы накопилось много.

С прошлым своим программистом я работал более 5 лет подряд успешно и есть десяток созданных модулей и сотни поправок в движок, но мой старый программист, к сожалению, больше не занимается программированием и поэтому я ищу нового напарника в работе.

Оплата своевременная. Связь по SKYPE, ICQ или телефону. Но я ожидаю от вас ответственности. Если вы говорите "будет готово через 3 дня" это было готово через 3 дня.

Я на сервисе WebLancer более 5 лет. Мой BL в Webmoney более 100 пунктов. Надеюсь это будет хорошим подспорьем, чтобы начать работать со мной.