Доработка сайта

Сайт имеет два раздела для посетителей: розничный – обычный интернет магазин и оптовый раздел, в котором оптовый клиент после авторизации имеет возможность составить заказ и в виде вложения в письмо отправить его нашему менеджеру. Информация на сайте обновляется через кабинет администратора, а так же автоматически обновляются розничные цены из файла csv и формируется таблица остатков для оптового покупателя из этого же файла.

Сайт не доделан до конца. Требуются доработки. Написан с использованием Yii framework.

Подробности по запросу.