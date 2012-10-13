Допилить админку самописного двига

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок151 просмотр

Здравствуйте. Необходимо оперативненько допилить админку сайта.

Двиг наш самописный. Подробности кандидатам.

При успешном сотрудничестве будем продолжать работать вместе.

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13 лет назад
delmit_art
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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