Требуется ответственный программист для реализации объемного проекта, на длительное сотрудничество! Требования: - знание php, mySQL - работа на симпфони - готовность приступить к ...
Допилить админку самописного двига
Здравствуйте. Необходимо оперативненько допилить админку сайта.
Двиг наш самописный. Подробности кандидатам.
При успешном сотрудничестве будем продолжать работать вместе.
Заинтересовавшимся оставляйте контакты
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