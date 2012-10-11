Разработать аналог сервиса мониторинка RSS-фидов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок76 просмотров

Требуется разработать аналог сервиса и реалтайм монитора RSS фидов: feedmyinbox.com.

В предложении просьба указывать, какие средства будут задествованы при реализации данного сервиса и что даст безотказную на Ваш взгляд работу. Необходима функциональная админка с настраиваемыми тарифными планами. Размещение сервиса планируется на отдельном выделенном сервере с гигабитным каналом. Дизайн наш. С Вас только программная / серверная часть.

Предпочтение отдадим Perl | C++ программистам.

В предложении просьба указывать примерную цену и срок реализации.

13 лет назад
NginX
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров