Разработать аналог сервиса мониторинка RSS-фидов

Требуется разработать аналог сервиса и реалтайм монитора RSS фидов: feedmyinbox.com.

В предложении просьба указывать, какие средства будут задествованы при реализации данного сервиса и что даст безотказную на Ваш взгляд работу. Необходима функциональная админка с настраиваемыми тарифными планами. Размещение сервиса планируется на отдельном выделенном сервере с гигабитным каналом. Дизайн наш. С Вас только программная / серверная часть.

Предпочтение отдадим Perl | C++ программистам.

В предложении просьба указывать примерную цену и срок реализации.