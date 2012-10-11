Создание сайта веб-трансляции

Нужен сайт (прототип smotri точка com)

будут рубрики сайта

при нажатии на рубрику откроется список с трансляциями.

при нажатии на саму трансляцию откроется сама трансляция, за которую нужно будет заплатить (фиксированная стоимость)

На сайте должна быть своя валюта, так же нужно подключить платежную систему по типу робокассы.

Те кто разрабатывал подобные системы пишите.

Обсудим.

Писать сюда, скайп kempo_russia или почта [email protected]

интересует сроки и стоимость.