Добрый день, нужна система управления проектами, аналог по функционалу http://www.teamer.ru/about/

Т.е. в сервисе регистрируются менеджеры проектов, приглашают исполнителей, и суб-исполнителей, работают над задачами.

Если вы реализовывали подобное с нуля - напишите стоимость и сроки.

Если есть возможность дописать опенсорсное решение - также жду от вас информации по стоимости и срокам.