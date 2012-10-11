Интеграция скрипта подбора шин в Drupal-сайт

Есть сайт на друпале, в котором есть каталог шин, а также куплена эта база данных со скриптом:

http://shop.rassilka.kz/pay.php?agent=142483&id_d=786991&searchstr=%F8%E8%ED%20%E8%20%E4%E8%F1%EA%EE%E2&PHPSESSID=fd4526d0fde084d46201814859d48ccc

Необходимо создать в друпал-сайте блок, содержащий формочку с полями подбора по автомобилю, а при отправке формы должна выдаваться views-страница со списком нод, соответствующим запросу.

На сайте наши ноды сейчас имеют поля cck (выбор из списка):

- ширина шины

- диаметр шины

- высота профиля

- сезон (лето или зима)

Соответственно, пользователь выбирает марку-модель автомобиля, наша задача сопоставить его автомобиль с размерами шин и выдать наши ноды.

Могу уточнить детали, если что-то плохо объяснил.