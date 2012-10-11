Настроить пакетную загрузку .csv-файла на сайт

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Закрыт1 заявка149 просмотров

Добрый день,требуется настроить пакетную загрузку материалов на сайт при помощи .csv файла +дописать программную часть для автоматического добавления .csv файла из парсера.Ответить на несколько интересующих вопросов по этой теме.

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13 лет назад
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Сергей 
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