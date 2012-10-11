Необходимо сверстать по готовому дизайну и запрограммить форум. С немного расширенным функционалом.Бюджет 3500 руб.
Настроить пакетную загрузку .csv-файла на сайт
Добрый день,требуется настроить пакетную загрузку материалов на сайт при помощи .csv файла +дописать программную часть для автоматического добавления .csv файла из парсера.Ответить на несколько интересующих вопросов по этой теме.
Сайт на joomla 1.5
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $116Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Возник глюк с Ultimate_SEO_URLSv2x в категориях товаров в osComerce. Продолжительное время модуль работал нормально и вдруг ни с того не с сего стал редиректить в категориях с -c-1.html на ?cPath=1 В самом коде ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
дравствуйте, фрилансеры! В студию Веб-Борн требуется программисты работающие с cms Joomla, WP, Drupal, webasyst Основные требования: Знание, HTML, CSS, JS, PHP Опыт ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Что нужно: 1) подобрать (иметь в наличии) флеш плеер, бесплатный или платный с открытым кодом естественно 2) Привязать мой скин 3) сделать три вида рекламы: а. при проигрывании ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Требуется доработка уже имеющейся функции в движке WebAsyst по созданию YML файла (это текстовый файл для яндекс маркета). Оплата яндекс деньги. (предоплату не вношу, но ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
вопросы надо закрыть срочно 1) в карточке товара когда мы заходим как обычный пользователь отображается оптовая цена (цена от) - этого не должно быть 2) как отображать конкретные фотографии на главной ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно в натпаде++ выделить и сохранить в отдельный файл строки с указанным словом ( макрос нужно написать)Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо настроить вывод заказов в программу Купеческая Книга из интернет магазина на движке Shop Script.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо вытаскивать по 100 записей одним запросом из паблика. Т.к поиск выдает только 1000 записей всего, нужно вставлять в скрипт ID страниц, начиная от public1 до конца (только хардкор). ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день! На сайте подключен Image Zoom Tour. Но не правильно работают несколько моментов. Нужно исправить пару ошибок.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад