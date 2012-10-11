Notepad++

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок204 просмотра

Нужно в натпаде++ выделить и сохранить в отдельный файл строки с указанным словом ( макрос нужно написать)

13 лет назад
AndgeySoroka
79 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров