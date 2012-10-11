В рубриках WordPress отображ. одинаковые сообщения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки126 просмотров

Здравствуйте! Тут такая проблема, при переходе в меню в разные рубрики посты выводятся одинаковые в разных рубриках! Вот сам сайт http://karpov-online.net

WordPress
13 лет назад
lion198730
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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