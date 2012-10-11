Программирование движка сайта-справочника игр

-Необходимо написать(прикрутить готовый) движок для информационного сайта, содержащего читы, факи, сэйвы, и д.р. информацию по играм. БД более 40 GB. На картинки необходимо вешать вотермарки, прикрутить просмоторщик картинок.

-Необходимо два поиска: глобальный по бд и локальный (JS) по уже подгруженному контенту.

-ajax подгрузка контента при переключении страниц

-сохранение данных о просмотрах страниц, формирование топ категорий

-лайки, дизлайки для контента

много всякой мелочевки, но основное перечислено. Тз в процессе написания, поэтому могу дать только примеры нескольких страниц, которые в данный момент верстаются

Строгие ограничения по строкам, наличие опыта обязательно. Начинающим или с пустым портфолио просьба не беспокоить