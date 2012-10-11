Требуется расширить функционал стандартной системы вход\регистрация в Joomla, Нужно чтобы каждый залогинившийся пользователь получал доступ к личному кабинету. Этот кабинет должен включать в себя такой функционал: 1) Для юзера залогинившегося на сайте: ...
Программирование движка сайта-справочника игр
-Необходимо написать(прикрутить готовый) движок для информационного сайта, содержащего читы, факи, сэйвы, и д.р. информацию по играм. БД более 40 GB. На картинки необходимо вешать вотермарки, прикрутить просмоторщик картинок.
-Необходимо два поиска: глобальный по бд и локальный (JS) по уже подгруженному контенту.
-ajax подгрузка контента при переключении страниц
-сохранение данных о просмотрах страниц, формирование топ категорий
-лайки, дизлайки для контента
много всякой мелочевки, но основное перечислено. Тз в процессе написания, поэтому могу дать только примеры нескольких страниц, которые в данный момент верстаются
Строгие ограничения по строкам, наличие опыта обязательно. Начинающим или с пустым портфолио просьба не беспокоить
Заявки фрилансеров
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