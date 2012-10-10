Поддержание сайта на xs2 (php + smarty)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок147 просмотров

Требуется программист для поддержки сайта на CMS XS2 (php+smarty).

Опыт работы на XS2 ОБЯЗАТЕЛЕН!

Занятость порядка 10-12 рабочих часов в неделю.

Сдельная форма оплаты.

Заинтересовавшихся просьба стучаться в аську: 117-6-семь-9O6

Константин

PHP
13 лет назад
biter
46 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка скрипта предзагрузки изображения

    $250

    Требуется разработать PHP+JS+CSS скрипт, обеспечивающий в интерактивном режиме выполнение следующих функций (кратко): 1) загрузку файла на веб-сервер из указанного источника; 2) манипуляции с изображением (zoom, crop, move, rotate) для выбора thumbnail; 3) создание средствами ...

    CSSJavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Парсер двух таблиц

    нужен скрипт парсера 2 html таблиц, таблицы лежать на отдельных html страницах, 8 столбцов. урло и тип таблицы должны передаваться как аргумент командной строки. данные представить в заданную xml. странцицы с данными ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Запрограммировать интернет-магазин на WordPress

    здравствуйте на первом этапе требуется сделать каталог с минимальным функционалом, необходимым для запуска сайта, затем за отдельную плату нужно будет привязать корзину и еще ряд полезных функций. дизайны в приложении ТРЕБУЮТСЯ ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка jQuery Slider plugin

    Дано: http://egorkhmelev.github.com/jslider/ Что требуется: 1) Добавить возможность выставления ограничения (перемещение не более установленной величины) 2) визуализация "предела" путем цветового выделения допустимого диапазона на шкале.

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать страничку на JS

    Здравствуйте. Есть Интернет-магазин Нужно сделать веб-страницу по типу формы оформления кастомного заказа. На странице есть возможность выбора по нескольким полям, результат выбора изменяет общую стоимость заказа и подгружает ...

    JavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рабочий кабинет пользователя

    $1000

    Есть счетчик и рабочий кабинет пользователя. В счетчик был добавлен новый функционал, надо отразить этот функционал в рабочем кабинете пользователя. Система написана на Yii, знание соответственно необходимо. В ...

    Yii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер

    Парсинг, технологически, сравнительно системазтизированный продукт - предполагаем, что у тех, кто им занимается есть уже наработанные серверные приложения, и велосипеды уже не пишутся, поэтому ТЗ писать видимо не целесообразно на эту часть. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад