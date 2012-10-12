Доработка jQuery Slider plugin

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка146 просмотров

Дано:

http://egorkhmelev.github.com/jslider/

Что требуется:

1) Добавить возможность выставления ограничения (перемещение не более установленной величины)

2) визуализация "предела" путем цветового выделения допустимого диапазона на шкале.

jQuery
13 лет назад
phantom74rus
Александр 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Sunify
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Задание: доработка JS плагина. Работа была выполнена быстро и качественно. Планирую и в будущем воспользоваться вашими услугами, Александр. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Sunify
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад