Sunify

Александр Лунев Sunify

 
34 годаРоссия/Братск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Верстаю и программирую (js, php)

Верстаю сайты, программирую на PHP (Yii, CodeIgniter, объектно и с паттернами) и JavaScript (jQuery, Backbone, Underscore, Require и все такое).

Люблю дизайн, хорошие интерфейсы и типографику, поэтому бережно и с вниманием отношусь к деталям. Дизайнеров тоже люблю и не конфликтую с ними.

Обожаю сервисные и контентные проекты, не очень люблю визитки.

PHPJavascriptjQueryYiiCodeIgniterBackbone.js
Отзывы заказчиков
phantom74rus
Александр 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Доработка jQuery Slider plugin
Задание: доработка JS плагина. Работа была выполнена быстро и качественно. Планирую и в будущем воспользоваться вашими услугами, Александр. Спасибо!