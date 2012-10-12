Верстаю и программирую (js, php)

Верстаю сайты, программирую на PHP (Yii, CodeIgniter, объектно и с паттернами) и JavaScript (jQuery, Backbone, Underscore, Require и все такое).

Люблю дизайн, хорошие интерфейсы и типографику, поэтому бережно и с вниманием отношусь к деталям. Дизайнеров тоже люблю и не конфликтую с ними.

Обожаю сервисные и контентные проекты, не очень люблю визитки.