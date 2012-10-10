Создание системы поиска оптимального маршрута

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка140 просмотров

Требуется создать систему для поиска оптимального маршрута. Пользователь выбирает начальную и конечную точку на карте, необходимо проложить оптимальный маршрут на карте и показать каким видом транспорта он должен воспользоваться (указать также номера маршруток) с учётом пересадок.

это для дипломного проекта, что-то вроде http://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv, но попроще

Основной язык реализации - php

PHP
13 лет назад
Gamarjatko
Катя 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров