Создание системы поиска оптимального маршрута

Требуется создать систему для поиска оптимального маршрута. Пользователь выбирает начальную и конечную точку на карте, необходимо проложить оптимальный маршрут на карте и показать каким видом транспорта он должен воспользоваться (указать также номера маршруток) с учётом пересадок.

это для дипломного проекта, что-то вроде http://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv, но попроще

Основной язык реализации - php