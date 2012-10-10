Добрый день! Имеется хостинг с установленным битриксом редакцией "Эксперт". Необходимо в соответствии с тех.заданием настроить и доработать битрикс. Ждем предложений по оценке и срокам.
Создание системы поиска оптимального маршрута
Требуется создать систему для поиска оптимального маршрута. Пользователь выбирает начальную и конечную точку на карте, необходимо проложить оптимальный маршрут на карте и показать каким видом транспорта он должен воспользоваться (указать также номера маршруток) с учётом пересадок.
это для дипломного проекта, что-то вроде http://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv, но попроще
Основной язык реализации - php
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