Задачи для программиста

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Закрыт4 заявки229 просмотров

Ищу программиста для удаленной работы

# Навыки: smarty, верстка (валидно, кроссбраузерно), js, ООП, парсеры(желательно), умение быстро разбираться в чужом коде и писать свой код доступно (т.е. с комментариями).

# Общее описание задачи (конкретное ТЗ есть):

- верстка рекламного блока

- правка smarty шаблона

- переработка php кода платного сервиса сайта

# Если откликаетесь на задание, то пожалуйста сразу укажите:

1) ваше соответствие пункту "навыки"

2) ICQ, email

Спасибо!

JavaScriptPHP
13 лет назад
ak-100
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров