Программирование на Yii

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Закрыт4 заявки142 просмотра

Есть готовый проект на Yii. Нужно доработать/сделать новые модули на основе старых/

Нужен исполнитель с опытом разработки проектов и модулей на Yii с нуля. Навыки верстки обязательны.

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Yii
13 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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