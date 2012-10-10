Написать парсер

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка176 просмотров

Добрый день!

Нужно написать либо исправить парсер написанный на пионе.

Тз в приложении.

Сам парсер можно скачать здесь http://www.sendspace.com/file/0mpkgn

Нужно сделать сегодня.

Стоимость 1000 руб.

13 лет назад
rustamdh
Рустам 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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