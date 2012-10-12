Нужно сделать форму по дизайну для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки153 просмотра

надо , чтобы форма всплывала , как тут - http://www.lombard38.ru/auto/ , при нажатии на кнопку "рассчитать кредит". Прикрепляю внешний вид. пишите цены и сроки.

Joomla
13 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

farout
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Спасибо Стасу! Рад сотрудничеству с ним. Ответственный человек.
Как всегда никаких претензий, всё отлично.

Заявки фрилансеров

farout
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад