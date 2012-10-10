Работа над JS-кодом на странице завершения заказа

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка122 просмотра

Что имеется:

Ecwid, встроенный в джумлу www.amorem.ru

Что нужно:

Чтобы на странице завершения заказа ( http://amorem.ru/#ecwid:mode=orderConfirmation ) отрабатывал код:

в котором необходимо подставить все значения заказа внутри кода: global_strORDER, global_strAMOUNT, global_strARTICLE, global_strTITLE

В самом еквиде есть такая настройка http://petromi.com/get/9e783bd473.png , но кода на странице завершения заказа не видно. Возможно, эта настройка имеет другое предназначение, но разбираться некогда.

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Оцените возможность/стоимость работы.

UPD: Что-то с кодировкой на веблансере. Продублировал код в аттаче.

JavaScriptJoomla
13 лет назад
KAZA1EX
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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