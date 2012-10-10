Приветствую.

Нужен онлайн генератор судоку на пхп для сайта.

Из функций: Уровни сложности (3-4), печать, проверка, сохранить в виде картинки, начать заново. Собственно онлайн решение путём вписывания цифр в квадраты.

Ну и кнопка генерировать новую игру исходя из выбранного уровня сложности.

Есть полное визуальное оформление, вышлю для более ясного представления о том что нужно.

Сам алгоритм генерации есть в сети, видел есть и готовые скрипты.

Код нужен грамотный, чёткий, скрипт должен работать быстро и не нагружать сервер. Желательно обойтись без БД. AJAX технологии приветствуются.

Прошу указывать цены и сроки по мере возможности.

Спасибо.