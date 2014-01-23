Создать шаблон на WordPress

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$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки144 просмотра

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Настроить Виджеты социальных сетей

Есть прототип

WordPress
13 лет назад
Annetta92
Анна 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$30
1 день
Хорошая работа!
Все хорошо, Ана прекрасный собеседник. С оплатой проблем не было. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад