Необходимо через API Fotolia.ru реализовать механизм добавления категорий по заданным критериям товаров на существующий сайт интернет-магазина. Магазин на движке Simpla. Видение реализации - через систему администрирования магазина создается новая категория у который ...
Правки на сайте (Битрикс)
Есть интернет магазин на смс Битрикс, на нем нужно сделать ряд правок
-Корзина
-Изменение Дизайна
-Добавление товара в админку
оплата по завершению работы
более подробное ТЗ вышлю исполнителям
бюджет 5000 руб
Заявки фрилансеров
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