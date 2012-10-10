Правки на сайте (Битрикс)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки99 просмотров

Есть интернет магазин на смс Битрикс, на нем нужно сделать ряд правок

-Корзина

-Изменение Дизайна

-Добавление товара в админку

оплата по завершению работы

более подробное ТЗ вышлю исполнителям

бюджет 5000 руб

13 лет назад
wisdomroma
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров