Необходимо сделать сайт по готовому дизайну (во вложении). Картинки есть в только кореле. При необходимости дизайнер сможет в рабочем порядке вносить изменения. Никаких сложных манипуляций не требуется. Сайт-визитка с текстовым наполнением. Изменение текстов должно ...
Скачать цены с сайта
Необходимо скачать цены с сайта написанного на битрикс.
Ссылка по запросу!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование29 заявокЗакрыт13 лет назад
В интернет-магазине на базе WA Shop-Script выявилась проблема. Для товаров одной из категорий в карточке товара упорно указывается неправильная категория. Также показывает с ошибкой связанные товары. Проблема наблюдается только в одной из категорий сайта. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт all4bath.ru вирус идентифицируется только касперским.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
С главной страницы любая ссылка ведет на 404 страницу скайп: korish-xpВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Ash54.ru 1)Когда открывается страница сайта в opera не работает фмльтр и сами разделы. Проблема не во всех операх, какая причина -не ясно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужна функция доунлоада на php с докачкой, в несколько потоков. чтобы эта функция позволяла скачивать пользователю файлы больших размеров, например, 40 гигабайт. на линкусе с этим проблем нет, а надо именно чтобы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен парсер сайта. Подробное ТЗ в прицепе.Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Имеется дизайн сайта надо его натянуть на Wordpress.Веб-программирование14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
скрипт должен уметь надо взять группу или юзера вконтакте и вытащить оттуда ID всех юзеров группы или друзей юзера. все это надо записать в БД чтобы не было дубликатов. В контакте есть проблема так как ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт на CMS Joomla. Необходимо создать следующий функционал. В админке - создать новый раздел "Сервисный центр" в котором администратор мог бы: - создавать заявку с несколькими полями (клиент, номер телефона, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад