Скрипт для считывания юзеров ВКонтакте

скрипт должен уметь надо взять группу или юзера вконтакте и вытащить оттуда ID всех юзеров группы или друзей юзера. все это надо записать в БД чтобы не было дубликатов. В контакте есть проблема так как контакт выдает только 1000 юзеров из списка, а там может быть и 3 и 5 и 10 и 150 тыс. эту проблему можно обойти выбирая по категорям, но опятьже придется отсеивать дубликаты. также контакт возможно может забанить за парс, поэтому лучше возможность задержкки запросов, и работы через разные эккаунты/прокси. Нужна возможность экспорта юзеров в текстовый файд, и также нужна в бд нужна галочка когда сделанн экспорт в текстовый файл для каждого юзера. закажу написани или куплю готовый, если таковой имеется.