Нужно на php/javascript сделать макет зрительного зала. Количество рядов в нем может быть переменным, также как и количество кресел в каждом ряду. Это должно задаваться каким-то образом. Место имеет номер в виде ряд/номер места. ...
Функционал для сайта Joomla
Сайт на CMS Joomla. Необходимо создать следующий функционал.
В админке - создать новый раздел "Сервисный центр" в котором администратор мог бы:
- создавать заявку с несколькими полями (клиент, номер телефона, принятый товар и т.д.).
- распечатать заявку в установленной форме
- изменять статус заявки (принят, готов, в работе, ожидается запчать и т.д.)
На сайте на отдельной странице пользователь должен иметь возможность по номеру заявки посмотреть ее статус.
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