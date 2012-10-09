Функционал для сайта Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Сайт на CMS Joomla. Необходимо создать следующий функционал.

В админке - создать новый раздел "Сервисный центр" в котором администратор мог бы:

- создавать заявку с несколькими полями (клиент, номер телефона, принятый товар и т.д.).

- распечатать заявку в установленной форме

- изменять статус заявки (принят, готов, в работе, ожидается запчать и т.д.)

На сайте на отдельной странице пользователь должен иметь возможность по номеру заявки посмотреть ее статус.

Joomla
13 лет назад
white_125
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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