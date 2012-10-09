Настроить 301 редиект на webasyst

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Закрыт4 заявки132 просмотра

после смены движка со старых урл /index.php?page=catalog&group_uid=266 на новые /category/name/

нужно правило, которое будет редиректить

Webasyst
13 лет назад
webins
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров