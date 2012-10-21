Работа с Joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок155 просмотров

Доброго дня,

Нужно посадить новый дизайн на готовый магазин, все модули и функционал тот же.

Подробности кандидату.

Обязательный опыт работы с джумлой.

Joomla
13 лет назад
pompey
Эльман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$200
8 дней
Рекомендую Ивана как хорошего специалиста, однозначно 10 баллов!
Все ок

Заявки фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад