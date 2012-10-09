Сайт-визитка ДЦ "Планета детства"

$166
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок183 просмотра

Необходимо сверстать и посадить сайт на modX. все требования и пожелания будут высланы в личку. Срок: 6-7 дней, бюджет: 5000 р.

MODX
13 лет назад
Serdolika
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров