Создание инвестиционного проекта пример: https://paygrand.com/
Установка и настройка LiveStreet CMS
Необходимо:
1.Установить и настроить LiveStreet 1.0.1 на хостинге заказчика.
2. Установить и настроить необходимые плагины.
3. Установить и настроить шаблон со сборкой Flow.
4. Провести пусконаладочные работы.
Подробное ТЗ вышлю потенциальным исполнителям.
Бюджет до 2000 рублей, сроки до 2 дней.
Работа не требует каких-то мощных скиллов в программировании. От вас базовые знания php, JS, html, на случай если придется править ручками. Самое главное - желание работать быстро и качественно. Без внезапных исчезновений и задержек. Если сработаемся, продолжим сотрудничество, как в рамках этого проекта, так и других.
В откликах указывайте сроки и стоимость работы.
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