Установка и настройка LiveStreet CMS

$66
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок143 просмотра

Необходимо:

1.Установить и настроить LiveStreet 1.0.1 на хостинге заказчика.

2. Установить и настроить необходимые плагины.

3. Установить и настроить шаблон со сборкой Flow.

4. Провести пусконаладочные работы.

Подробное ТЗ вышлю потенциальным исполнителям.

Бюджет до 2000 рублей, сроки до 2 дней.

Работа не требует каких-то мощных скиллов в программировании. От вас базовые знания php, JS, html, на случай если придется править ручками. Самое главное - желание работать быстро и качественно. Без внезапных исчезновений и задержек. Если сработаемся, продолжим сотрудничество, как в рамках этого проекта, так и других.

В откликах указывайте сроки и стоимость работы.

HTMLJavaScriptPHP
13 лет назад
justaNinja
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

codfusion
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик! Объяснит что и для чего, четкое ТЗ. Короче рекомендую сотрудничать)

Заявки фрилансеров

codfusion
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад