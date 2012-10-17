Установка и настройка LiveStreet CMS

Необходимо:

1.Установить и настроить LiveStreet 1.0.1 на хостинге заказчика.

2. Установить и настроить необходимые плагины.

3. Установить и настроить шаблон со сборкой Flow.

4. Провести пусконаладочные работы.

Подробное ТЗ вышлю потенциальным исполнителям.

Бюджет до 2000 рублей, сроки до 2 дней.

Работа не требует каких-то мощных скиллов в программировании. От вас базовые знания php, JS, html, на случай если придется править ручками. Самое главное - желание работать быстро и качественно. Без внезапных исчезновений и задержек. Если сработаемся, продолжим сотрудничество, как в рамках этого проекта, так и других.

В откликах указывайте сроки и стоимость работы.