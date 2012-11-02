justaNinja

Приветствую. Для определения концепции развития, как уже созданных успешных проектов, так и для работы с новыми разыскивается идейный вдохновитель и двигатель развития – Главный редактор. Тематика первого проекта обширная, основная направленность – работа с числовыми ...
- $1000Управление проектаминет заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Для постоянного сотрудничества по созданию концепций сервисов для сайтов разыскивается главный редактор. Для кандидата крайне важно иметь опыт планирования и управления реализаций функционала сайтов отличных от стандартных статей и базовых модулей CMS. Оптимально, если вы ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Для постоянного сотрудничества по развитию существующих и созданию новых сайтов разыскивается менеджер проекта (главный редактор) сайта. Типы проектов – контентные, тематика разнообразнейшая. О кредитах, налогах, расчетах, путешествиях, современных технических устройствах, до “у меня есть идея ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Приветствую. Необходимо разработать и организовать поэтапную реализацию концепций сервисов для сайта. Под сервисами подразумеваются функциональные элементы, позволяющие решать определенную проблему пользователей. Примеры - онлайн калькуляторы, функционалы сбора анкет, функционал визуализации статистических данных и т.д. Кандидат ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Приветствую! Для проведения организационных работ по созданию/развитию/наполнению новых и поддержке старых проектов детской тематики разыскивается главный редактор с опытом определения направлений развития сайта/проекта/раздела, и с опытом достижения этих направлений. Также, для кандидата крайне важен опыт организации ...Управление проектами7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Приветствую. Для создания цикла статей по ЗОЖ разыскивается копирайтер хорошо ориентирующийся в обозначенной области. На начальном этапе предстоит работать над статьями "Сколько калорий в ...?", статей планируется много с учетом скорого подключения дополнительных тем - ...Завершен10 лет назад
Для организации поддержки пользователей по кредитным вопросам на сайте разыскивается копирайтер с опытом работы в кредитной сфере. Отвечать на вопросы предстоит на специально созданном ресурсе формата вопрос/ответ, проблем с его использованием не возникнет, все объясню ...Служба поддержки5 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую. Разыскиваю дизайнера для работы над проектом. Есть готовый сайт, на котором обновили дизайн. Необходимо будет проводить адаптацию дизайна имеющихся модулей под новый типовой, мелкие работы по разработке элементов(кнопки перехода, корректировка графики) и время от ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Приветствую. Продолжаю поиск авторов в команду. Требования - огромный опыт путешествий. Вы должны зажигать своими текстами и поражать своим опытом. Интересуют эксклюзивные статьи и мнения не всегда совпадающие с мнением окружающих. Крайне желателен лаконичный стиль изложения и ...Завершен11 лет назад
- $100
Приветствую. Разыскивается копирайтер с опытом покупок в интернет-магазинах. В задачу на первом этапе будет входить написание обзорных статей по основным интернет-магазинам. Работы много,как в рамках этого проекта, так и в других, если сработаемся. Оплата 150-200 рублей ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо разработать сайт на Друпал. Шаблон есть, хостинг заказчика. Краткий перечень работ: 1. Необходимо будет установить и настроить несколько модулей. 2. Переверстать и вычистить шаблон 3. Создать подобие каталога сайтов. Бюджет 5000 рублей, оплата вмр. Если сработаемся, предложу долгосрочное ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо написание статей на тему ВАШИХ историй путешествий. Мне не нужны истории пакетников. Вакансия для тех, кто обладает опытом самостоятельных путешествий, умением излагать свои мысли и авторским фотоматериалом для оформления статей. Также необходимы минимальные навыки ...Завершен11 лет назад
- $50
Ищется автор, увлеченный индустрией созданий игр. Внимание, не игры, а геймдев. Основная задача - написание новостей. Краткие, емкие и красивые. В неделю нужны 3-4 новости, оплата до 50 рублей за публикацию. Если сработаемся, предложу дополнительную работу ...Завершен11 лет назад
- $50
Нужен человек с опытом проживания в Таиланде(Зимовки, ПМЖ, заезды на несколько месяцев) В обязанности будет входить написание статей о вашем опыте переезда, проживания. От исполнителя - доступ в интернет, умение излагать свои мысли, блеск в ...Завершен11 лет назад
- $66
Необходимо: 1.Установить и настроить LiveStreet 1.0.1 на хостинге заказчика. 2. Установить и настроить необходимые плагины. 3. Установить и настроить шаблон со сборкой Flow. 4. Провести пусконаладочные работы. Подробное ТЗ вышлю потенциальным исполнителям. Бюджет до 2000 рублей, сроки до ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад