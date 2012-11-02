justaNinja

Константин Хохлов justaNinja

 
36 летРоссия/Балаково
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Идейный вдохновитель проекта, главный редактор

    $1000

    Приветствую. Для определения концепции развития, как уже созданных успешных проектов, так и для работы с новыми разыскивается идейный вдохновитель и двигатель развития – Главный редактор. Тематика первого проекта обширная, основная направленность – работа с числовыми ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Главный редактор с опытом работы над сервисами

    $1000

    Для постоянного сотрудничества по созданию концепций сервисов для сайтов разыскивается главный редактор. Для кандидата крайне важно иметь опыт планирования и управления реализаций функционала сайтов отличных от стандартных статей и базовых модулей CMS. Оптимально, если вы ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер проектов/Главный редактор на сайт

    $1000

    Для постоянного сотрудничества по развитию существующих и созданию новых сайтов разыскивается менеджер проекта (главный редактор) сайта. Типы проектов – контентные, тематика разнообразнейшая. О кредитах, налогах, расчетах, путешествиях, современных технических устройствах, до “у меня есть идея ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание и реализация концепции для сервисов сайта

    $1000

    Приветствую. Необходимо разработать и организовать поэтапную реализацию концепций сервисов для сайта. Под сервисами подразумеваются функциональные элементы, позволяющие решать определенную проблему пользователей. Примеры - онлайн калькуляторы, функционалы сбора анкет, функционал визуализации статистических данных и т.д. Кандидат ...

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Главный редактор детского сайта

    $1000

    Приветствую! Для проведения организационных работ по созданию/развитию/наполнению новых и поддержке старых проектов детской тематики разыскивается главный редактор с опытом определения направлений развития сайта/проекта/раздела, и с опытом достижения этих направлений. Также, для кандидата крайне важен опыт организации ...

    Управление проектами7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • ЗОЖ-маньяк, копирайтер от бога

    $50

    Приветствую. Для создания цикла статей по ЗОЖ разыскивается копирайтер хорошо ориентирующийся в обозначенной области. На начальном этапе предстоит работать над статьями "Сколько калорий в ...?", статей планируется много с учетом скорого подключения дополнительных тем - ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Кредитный специалист для поддержки пользователей

    Для организации поддержки пользователей по кредитным вопросам на сайте разыскивается копирайтер с опытом работы в кредитной сфере. Отвечать на вопросы предстоит на специально созданном ресурсе формата вопрос/ответ, проблем с его использованием не возникнет, все объясню ...

    Служба поддержки5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайнер на проект

    Приветствую. Разыскиваю дизайнера для работы над проектом. Есть готовый сайт, на котором обновили дизайн. Необходимо будет проводить адаптацию дизайна имеющихся модулей под новый типовой, мелкие работы по разработке элементов(кнопки перехода, корректировка графики) и время от ...

    Drupal
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищу автора для статей по туризму

    $100

    Приветствую. Продолжаю поиск авторов в команду. Требования - огромный опыт путешествий. Вы должны зажигать своими текстами и поражать своим опытом. Интересуют эксклюзивные статьи и мнения не всегда совпадающие с мнением окружающих. Крайне желателен лаконичный стиль изложения и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищу копирайтера с опытом интернет-покупок

    $100

    Приветствую. Разыскивается копирайтер с опытом покупок в интернет-магазинах. В задачу на первом этапе будет входить написание обзорных статей по основным интернет-магазинам. Работы много,как в рамках этого проекта, так и в других, если сработаемся. Оплата 150-200 рублей ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать сайт на Друпал

    $250

    Необходимо разработать сайт на Друпал. Шаблон есть, хостинг заказчика. Краткий перечень работ: 1. Необходимо будет установить и настроить несколько модулей. 2. Переверстать и вычистить шаблон 3. Создать подобие каталога сайтов. Бюджет 5000 рублей, оплата вмр. Если сработаемся, предложу долгосрочное ...

    Drupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автор-путешественник для написания статей

    $50

    Необходимо написание статей на тему ВАШИХ историй путешествий. Мне не нужны истории пакетников. Вакансия для тех, кто обладает опытом самостоятельных путешествий, умением излагать свои мысли и авторским фотоматериалом для оформления статей. Также необходимы минимальные навыки ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Автор для геймдев новостей.

    $50

    Ищется автор, увлеченный индустрией созданий игр. Внимание, не игры, а геймдев. Основная задача - написание новостей. Краткие, емкие и красивые. В неделю нужны 3-4 новости, оплата до 50 рублей за публикацию. Если сработаемся, предложу дополнительную работу ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищу автора для проекта о Таиланде

    $50

    Нужен человек с опытом проживания в Таиланде(Зимовки, ПМЖ, заезды на несколько месяцев) В обязанности будет входить написание статей о вашем опыте переезда, проживания. От исполнителя - доступ в интернет, умение излагать свои мысли, блеск в ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Установка и настройка LiveStreet CMS

    $66

    Необходимо: 1.Установить и настроить LiveStreet 1.0.1 на хостинге заказчика. 2. Установить и настроить необходимые плагины. 3. Установить и настроить шаблон со сборкой Flow. 4. Провести пусконаладочные работы. Подробное ТЗ вышлю потенциальным исполнителям. Бюджет до 2000 рублей, сроки до ...

    PHPJavascriptHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Nashensky
Никита 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Автор для геймдев новостей.
Отличный работодатель! Рекомендую!
Отличный исполнитель. С первого раза понял суть заданий. Пишет быстро и качественно. Всегда открыт для обсуждения. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
cotbegemot
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Ищу автора для проекта о Таиланде
Большое спасибо за работу!
Искал искреннего исполнителя для написания эмоциональных статей для проекта. Выбрал этого человека и не прогадал. Соблюдение сроков, внимание к деталям, живое повествование - добавляют огромный плюс к работам автора. Очень доволен, продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
kaj
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$13
10 баллов
10 лет назад
Дизайнер на проект
Спасибо за проект!
Высокая скорость работы, моментальное понимание поставленных задач и их отличное исполнение - вот черты благодаря которым сотрудничество с Анной приносит одни позитивные эмоции. Профессионал своего дела, рекомендую!
Ответный отзыв
Zhanna_CM
Жанна 
51 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
ЗОЖ-маньяк, копирайтер от бога
Приятное и эффективное сотрудничество! Очень важно, что в его процессе можно отметить не только своевременную оплату и адекватность, а и взаимоуважение, и взаимопонимание. Я с удовольствием рекомендую такого заказчика другим фрилансерам
Отличный исполнитель, прекрасная работа. Из приятных особенностей сотрудничества - открытость для обсуждения нюансов, новых идей. И самое главное - желание и возможность делать работу лучше всех. Специалист высокого класса, рекомендую.
Ответный отзыв
alisasht
Алиса 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Автор-путешественник для написания статей
Отличный заказчик: четкое ТЗ, приятный в общении, быстрая оплата. Рекомендую.
Приятно удивлен скоростью работы и качеством статей. Кроме отличного умения излагать свои мысли исполнитель обладает рядом полезных навыков - верстка публикаций, внимание к деталям оформления и самое главное - понимание поставленных целей с первого раза. Работой доволен, сильный исполнитель - рекомендую.
Ответный отзыв