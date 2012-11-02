justaNinja

Приветствую. Разыскивается копирайтер с опытом покупок в интернет-магазинах. В задачу на первом этапе будет входить написание обзорных статей по основным интернет-магазинам. Работы много,как в рамках этого проекта, так и в других, если сработаемся. Оплата 150-200 рублей ...