Всегда открыт для общения :)
Здравствуйте! Я являюсь IT-специалистом в сфере системного администрирования, создаю музыку, а также на высоком уровне владею английским языком.
Займусь:
- переводом технических статей и текстов
- переводом художественных статей и текстов
- рерайтингом
- копирайтингом
- созданием музыки для игр/видеороликов
- контент-менеджментом Вашего проекта
Мои работы:
http://gameinstitute.ru/author/nashensky/
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель. С первого раза понял суть заданий. Пишет быстро и качественно. Всегда открыт для обсуждения. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный работодатель! Рекомендую!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $3
от 4 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга