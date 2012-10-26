Всегда открыт для общения :)

Здравствуйте! Я являюсь IT-специалистом в сфере системного администрирования, создаю музыку, а также на высоком уровне владею английским языком.

Займусь:

- переводом технических статей и текстов

- переводом художественных статей и текстов

- рерайтингом

- копирайтингом

- созданием музыки для игр/видеороликов

- контент-менеджментом Вашего проекта

Мои работы:

http://gameinstitute.ru/author/nashensky/

http://gunshub.ru/posts/45-velikie-strelki-dug-kenig