Nashensky

Никита Nashensky

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Всегда открыт для общения :)

Здравствуйте! Я являюсь IT-специалистом в сфере системного администрирования, создаю музыку, а также на высоком уровне владею английским языком.

Займусь:

- переводом технических статей и текстов

- переводом художественных статей и текстов

- рерайтингом

- копирайтингом

- созданием музыки для игр/видеороликов

- контент-менеджментом Вашего проекта

Мои работы:

http://gameinstitute.ru/author/nashensky/

http://gunshub.ru/posts/45-velikie-strelki-dug-kenig

Отзывы заказчиков
justaNinja
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Автор для геймдев новостей.
Отличный исполнитель. С первого раза понял суть заданий. Пишет быстро и качественно. Всегда открыт для обсуждения. Продолжаем сотрудничество.
Отличный работодатель! Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $3
от 4 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга